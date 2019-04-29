Глава МИД Британии оценил угрозу от решения Мэй по Huawei
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил за осторожное сотрудничество с компаниями из Китая. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По его словам, китайские компании могут предоставлять угрозу для национальной безопасности Британии.
Он также добавил, что Huawei и другие компании из КНР обязаны сотрудничать с китайскими спецслужбами.
Хант подчеркнул, что Британии следует тщательно взвесить данные аспекты при принятии решения в отношении китайских компаний.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G) в стране.