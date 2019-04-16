«Давайте есть слона по частям»: глава РКН о блокировке Twitter и Facebook

Глава Роскомнадзора (РКН ) Александр Жаров выразил надежду на то, что Twitter и Facebook в России блокировать не придется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, у компаний есть девять месяцев для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с российским законом о локализации баз с личными данными россиян.

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«Давайте есть слона по частям: суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время», — сказал Жаров.

Он выразил надежду на то, что в компаниях «разум возобладает» и они выполнят требования законодательства.

Ранее РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным.