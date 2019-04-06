Что общего у Tesla и носа кота, объяснил Маск
Основатель Tesla Илон Маск подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота. Об этом он написал в твиттере.
Как отмечается, один из пользователей задал ему вопрос о сходстве символа Tesla с носом животного. Маск утвердительно ответил на него в комментарии.
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Диалог состоялся в понедельник, 1 апреля. СМИ потребовалось несколько дней, чтобы обратить на него внимание.
Ранее Илон Маск по-русски отреагировал на видео с «Жигулями».
@elonmusk is this true? pic.twitter.com/jJHDUPfD7s— Ironbeard (@JONAHFORMAN) 1 апреля 2019 г.