«Разжигание расовой вражды»: на Украине оштрафовали телеканал
Украинский телеканал NewsOne оштрафовали за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды», передает РИА «Новости».
По данным агентства, нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал NewsOne на $3,54 тысячи.
Как отмечается, на Украине считают, что этот телеканал использует «клише русской пропаганды».
Реклама
При этом, по мнению украинского нацсовета, подобное якобы формируют искаженное представление о событиях на Украине.
Ранее сообщалось, что на Украине вещание канала «UA: Перший» отключили за долги