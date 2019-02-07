«Разжигание расовой вражды»: на Украине оштрафовали телеканал

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Украинский телеканал NewsOne оштрафовали за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды», передает РИА «Новости».

По данным агентства, нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал NewsOne на $3,54 тысячи.

Как отмечается, на Украине считают, что этот телеканал использует «клише русской пропаганды».

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При этом, по мнению украинского нацсовета, подобное якобы формируют искаженное представление о событиях на Украине.

Ранее сообщалось, что на Украине вещание канала «UA: Перший» отключили за долги