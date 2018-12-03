Греческие СМИ назвали «бомбой» новую утечку Anonymous

Греческая газета Documento назвала «бомбой» новую утечку данных о британском проекте, к которому причастны, по утверждениям СМИ, греческие журналисты.

В материале отмечается, что 5 ноября хакеры из Anonymous опубликовали ряд документов о британском проекте Integrity Initiative. Издание отмечает, что организация позиционирует себя как неправительственное учреждение, однако на самом деле является «длинной рукой» Форин-офиса Великобритании в Европе.

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В материале сообщается, что центр уже не скрывает финансирования со стороны британского министерства иностранных дел, но позиционируется это как средства в защиту демократии. Еще одна порция документов была опубликована 30 ноября.

Отмечается, что в сеть были вовлечены и греческие журналисты. Автор утверждает, что Британия создала сеть ученых, политических деятелей и журналистов под предлогом борьбы с «российским вмешательством» и других внешних угроз.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал утечку данных, писало «РИА Новости».

«Единственная задача, как можно понять из комментариев этой структуры — Integrity Initiative — это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous выложили в сеть новые документы антироссийского проекта.