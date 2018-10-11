Warner запустит конкурента Netflix

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T, которому принадлежит WarnerMedia, намерен запустить стриминговый видеосервис, который будет конкурировать с Netflix. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В издании отмечается, что такие планы появились у конгломерата после покупки медиакорпорации WarnerMedia. На новом сервисе можно будет посмотреть ТВ-шоу и фильмы, которые были сняты по заказу Warner.

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Глава WarberMedia Джон Станки добавил, что новый сервис будет связан с платным стриминговым сервисом телеканала HBO, однако не станет его заменой.

Ожидается, что стриминговый сервис WarnerMedia запустится в последней четверти 2019 года. Его название будет объявлено позднее.

Ранее AT&T объявил о покупке Time Warner за $85 млрд.