Пентагон не смог отразить атаку условных хакеров

Во время проверки кибербезопасности Пентагона условным хакерам удалось взять под контроль системы вооружений. Об этом говорится в докладе Главного контрольно-бюджетного управления при правительстве Соединенных Штатов.

Как отмечается, условным противникам удалось легко и незаметно получить контроль над системами ведомства. При этом не уточняется, какие именно уязвимости были обнаружены.

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«…используя относительно простые инструменты и методы, испытатели смогли получить контроль над системами и действовать практически незаметно», — подчеркивается в докладе.

Согласно предоставленной информации, среди обнаруженных проблем указаны незашифрованные коммуникации и неправильное обращение с паролями.

Ранее сообщалось, что в новой стратегии кибербезопасности, которую представит Пентагон, Россия и Китай названы основными угрозами для Соединенных Штатов.