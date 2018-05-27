В эфир «прямой линии» с Путиным отберут вопросы из «Одноклассников»

В ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 7 июня в прямой эфир смогут попасть авторы вопросов из социальной сети «Одноклассники». Об этом говорится в сообщении соцсети, поступившем в «Газету.Ru».

27 мая в 08.00 мск в группе «прямой линии» в «Одноклассниках» начнется сбор вопросов в текстовой форме, в формате видеовопросов или стримов с обращением, а также откроется страница с онлайн-трансляцией эфира.

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В четверг, 7 июня, пользователи соцсети в стриминговом мобильном приложении смогут задать свои вопросы президенту и попасть в эфир «прямой линии». Редакторы эфира смогут звонить авторам вопросов в приложение и подключать их к студии.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным будет «обогащена» с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями.