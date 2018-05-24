Майнеры биткоина из Оренбурга возместили электрокомпании 78 млн ущерба

Руководители компании, которые похищали электричество для производства криптовалюты на территории бывшего завода в Оренбуржье, возместили электрокомпании 78 млн ущерба, а также заплатят штраф по решению суда, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления МВД России по Оренбургской области.

В апреле 2018 года в правоохранительные органы поступило заявление от сотрудников энергетической компании о потери электроэнергии на территории одного из бывших заводов Оренбурга. Установлено, что в заброшенных зданиях было размещено оборудование, которое использовало электричество из подстанции, расположенной неподалеку. По данному факту правоохранители возбудили дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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«Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 млн киловатт в час. Были установлены лица, причастные к хищению, ими оказались двое руководителей фирмы... Им назначен судебный штраф в размере 200 тыс. руб. каждому. Энергетической компании возмещен ущерб в размере 78 млн руб.», — говорится в сообщении областного МВД.

Ранее сообщалось, что хакеры научились майнить криптовалюту с помощью рекламы на YouTube.