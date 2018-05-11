Суд оставил без движения жалобу на блокировку Telegram из-за неуплаченной пошлины

Таганский суд постановил оставить оставить без движения жалобу представителей Telegram на решение о немедленной блокировке мессенджера на территории России, сообщается на сайте суда.

«10 мая 2018 года в Таганский районный суд Москвы поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Представитель заинтересованного лица... просил об отмене решения Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года в части применения ст. 212 ГПК РФ (немедленное исполнение решение суда)... судья пришел к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 04 июня 2018 года», — говорится на сайте суда.

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В ведомстве добавили, что представителям Telegram следует подать жалобу в оформлении в соответствии с требованиями ст. 322 ГПК РФ, а также приложить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал биться до победного конца за мессенджер.