Операторам связи направили информацию об ограничении доступа к Telegram

Представители Роскомнадзора направили операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщает ведомство на своем сайте.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в тексте официального сообщения.

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