Илон Маск начал продажу огнеметов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продемонстрировал огнемет производства другой своей компании — The Boring Company. Фотографию он опубликовал в инстаграме.

Пользователи Reddit еще несколько дней назад обнаружили на сайте The Boring Company страницу, на которой можно заказать огнемет. Теперь этот факт подтвердил сам Маск. Стоимость устройства — $500.

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«Когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет. Работает против полчищ нежити — в противном случае мы вернем вам деньги!» — написал он в твиттере.

По словам Маска, уже заказано около тысячи огнеметов, доступны еще 19 тыс.