Онлайн-трансляция конференции Facebook Connect 2021

Цукерберг отмечает, что весь контент из «обычного» интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.
Все, о чем пока рассказывает Цукерберг, коротко можно охарактеризовать как уход в виртуальную реальность с помощью очков. Но все локации будут основаны на реальных локациях, таких как дом пользователя, его рабочее место и развлекательные площадки.
Цукерберг перевоплощается в свою виртуальную копию внутри метавселенной. Все показанное можно будет увидеть с помощью очков виртуальной реальности. Он в том числе гуляет по виртуальной копии собственного дома, а также общается с разными людьми и принимает звонок по видеосвязи. Все общение проходит в Messenger.
Метавселенная — это по сути новый этап в развитии интернета, отмечает Цукерберг. Он отметил, что ее главная цель — соединять людей, помогать им общаться.
Цукерберг берет слово и начинает размышлять о том, что такое метавселенная, которую он хочет построить на основе сервисов и устройств Facebook. Он отмечает, что хочет помочь людям уйти от экранов и дисплеев, но сохранить возможность общения с любым человеком в любой точке света.
Сразу после короткого вступления главы Facebook нам показывают красочную нарезку, главная тема которой — каким будет будущее. Слоган: «Будущее будет создано нами».
Мероприятие начинается с речи Цукерберга. Он говорит о том, что, несмотря на все сложности, Facebook намерен развивать технологии для построения лучшего будущего.
Facebook может похвастаться прекрасными финансовыми показателями перед мероприятием. Прибыль компании за последний финансовый квартал превысила $9 млрд, несмотря на скандалы. Число активных пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%, а выручка — на 35%, достигнув $29,01 млрд благодаря буму онлайн-торговли. К тому же Цукерберг крайне серьезно настроен на создание метавселенной Facebook и вряд ли скандалы омрачат для него важность рассказа о новинках компании на сегодняшней презентации.
Следующим актом кампании стали публикации десятков СМИ на основе слитых Хауген документов, получивших название The Facebook Papers. А чуть позже стало известно, что против Цукерберга и его супруги Присциллы Чан был подан иск — бывшие работники обвинили пару в харассменте и дискриминации.
Позже анонимный источник раскрыла свое имя в интервью на американском ТВ. Им оказалась бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Она в том числе раскритиковала соцсеть за то, что она всегда ставит прибыль на первое место, не думая о безопасности пользователей. Менеджер подвергла критике именно Цукерберга и заявила о его негативном влиянии на компанию. С негативом про Цукерберга она выступила и на слушаниях в сенате. По ее мнению, следует усилить роль государств в деятельности компании и ослабить власть Цукерберга.
Однако мероприятие проходит не в лучшее для соцсети и ее сервисов время. Компания активно отражает один удар за другим. Началом стало появление цикла статей о секретах Facebook в The Wall Street Journal от анонимного источника.
В одном из материалов рассказывалось, как Facebook выяснил, что Instagram может негативно влиять на молодых пользователей и скрыл эту информацию от общественности. Эта публикация вышла на фоне планов компании запустить «детский Instagram». В итоге идею решили отложить до лучших времен.