Онлайн-трансляция конференции Facebook Connect 2021

19:45

Позже анонимный источник раскрыла свое имя в интервью на американском ТВ. Им оказалась бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Она в том числе раскритиковала соцсеть за то, что она всегда ставит прибыль на первое место, не думая о безопасности пользователей. Менеджер подвергла критике именно Цукерберга и заявила о его негативном влиянии на компанию. С негативом про Цукерберга она выступила и на слушаниях в сенате. По ее мнению, следует усилить роль государств в деятельности компании и ослабить власть Цукерберга.