Новый подход: Rockstar начала работу над GTA VI

Портал Kotaku со ссылкой на инсайдера Джейсона Шрайера сообщил, что следующей игрой Rockstar Games будет новая, шестая по счету, часть GTA. При этом в компании решили пересмотреть свой предыдущий подход к созданию игр. Ожидается, что GTA VI будет более компактной, чем Red Dead Redemption 2, но постепенно расширится благодаря постоянным обновлениям. Это позволит снизить давление на сотрудников студии, которые накануне релиза вынуждены работать сверхурочно, чтобы успеть сдать игру в срок.

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Речь идет о скандале 2018 года, когда во время работы над Red Dead Redemption 2 сооснователь Rockstar Дэн Хаузер в одном из интервью обмолвился, что его команда трудится по 100 часов в неделю. Это вызвало волну негатива со стороны игроков и журналистов, которые обвинили компанию в беспощадной эксплуатации своих сотрудников. Кроме того, еще в 2010 году, во время создания первой части RDR, семьи разработчиков игры написали в адрес руководства компании открытое письмо, пожаловавшись, что их супруги и партнеры работают «на пределе».

Теперь же Rockstar решила полностью пересмотреть свой рабочий процесс, отметив «позитивные изменения», которые произошли и произойдут в студии.

Так, в письме топ-менеджера Дженнифер Колби в адрес сотрудников компании говорится о том, что руководство, поощрявшее переработки, было уволено. Кроме того, многие работники перешли на гибкий график, позволяющий им совмещать работу и другие интересы. Несмотря на вынужденный простой из-за пандемии коронавируса, Rockstar не давит на своих сотрудников, требуя вернуться к обычному графику, отмечая, что здоровье сейчас «превыше всего».

Что же касается будущих изменений, то студия-разработчик обещала ввести гибкий график повсеместно, проводить регулярные тренинги и курсы повышения квалификации, а также обеспечить улучшенную коммуникацию между руководством и сотрудниками. Колби надеется, что эти меры помогут снизить количество «кранчей» во время разработки — так в игровой индустрии называют аврал, когда сотрудникам приходится работать больше 40 часов в неделю, чтобы выполнить план.

Сообщается, что GTA VI находится на самой ранней стадии разработки, так что никаких подробностей о сюжете игры пока нет. По слухам, ее релиз должен состояться в 2021 или 2022 году.

Тот факт, что Rockstar решила взяться за новую часть уже раскрученной франшизы вместо того, чтобы заняться разработкой абсолютно нового тайтла, может говорить о том, что среди игровых студий наметился своеобразный тренд, когда компания делает ставку на уже известный пользователям проект, не желая рисковать. В пользу этой теории говорит и тот факт, что ранее компания BioWare объявила о поиске нового технического директора для одной из своих самых «престижных франшиз», которой, скорее всего, является космоопера Mass Effect. Кроме того, студия уже начала работу и над следующей частью Dragon Age, в продажах которой также может быть относительно уверена.

О своих намерениях не изобретать велосипед сообщила и польская студия CD Projekt RED. Все будущие проекты компании будут относиться либо к вселенной «Ведьмака», либо к вселенной Cyberpunk 2077, релиз которой намечен на сентябрь 2020 года.