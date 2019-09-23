Окей, юзер: Google возобновил прослушку

Всегда можно отказаться

Сотрудники Google вновь будут слушать разговоры клиентов, общающихся с голосовым ассистентом или «умной» колонкой, чтобы улучшить их пользовательский опыт. Однако, в отличие от летнего скандала, когда IT-гигантов Кремниевой долины уличили в незаконной прослушке, компании обязуются теперь спрашивать разрешение, прежде чем начинать запись, сообщает Bloomberg.

Компания Alphabet, владеющая Google, приостановила программу оценки разговоров модераторами после того, как один подрядчик из Нидерландов слил несколько записей местным журналистам, которые смогли опознать людей по их голосу и запросам.

После того, как эту историю подхватили СМИ по всему миру, Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

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При этом Google якобы обрабатывает лишь 0,2% от всех голосовых команд, которые отдают пользователи, но эта работа «критически важна» для развития голосового помощника Google Assistant. Собранные данные должны помочь голосовому помощнику лучше понимать людей, говорящих на разных языках и с разными акцентами, сообщили в компании.

Что же касается утечки данных, в Google пообещали принять меры в отношении сотрудника, который слил информацию.

«Мы проводим расследование и полный пересмотр нашей политики безопасности, чтобы предотвратить подобное злоупотребление в будущем», — заявил представитель корпорации.

Пока скандал был в активной фазе, эта практика была на время приостановлена, но теперь вновь возобновляется.

Однако, теперь IT-гигант обязуется предупреждать пользователей, что их разговоры могут прослушиваться, если они решили включить эту функцию.

Если функция будет выключена, то Google Assistant не имеет права записывать голос своего владельца и тех, кто находится рядом с ним.

Кроме того, компания заявила о том, что работает над улучшением технологии по распознаванию звуков, которые были записаны случайно. Обычно, «умный» ассистент включает запись только тогда, когда слышит фразу «Окей, Google» [англ. «Hey, Google»], но иногда ошибочно реагирует и на другие триггеры, начиная прослушку в тот момент, когда пользователь этого не подозревает.

«Мы верим в то, что вы можете полностью контролировать свои данные, и мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить их безопасность. Мы стремимся сохранить прозрачность в отношении того, как работают наши функции, чтобы вы могли решить, что лучше для вас», — говорится в официальном блоге компании.

Помимо прочего, Google разрешит пользователям просматривать свои прошлые взаимодействия с ассистентом, а также удалить их в любой момент.

Однако, чтобы эти функции стали доступны широкому кругу лиц, понадобилось сразу несколько скандалов и общественный резонанс.

Слушают все

В апреле текущего года стало известно о подобном нарушении со стороны компании Amazon, у которой есть собственный голосовой помощник Alexa. Тогда стало известно, что сотрудники Amazon не только записывают разговоры, но и прослушивают их, а впоследствии даже выкладывают в интернет, чтобы над ними посмеялись. Кроме того, некоторые пользователи Alexa жаловались на то, что помощник сначала записал их речь, а потом по ошибке рассылал ее всем друзьям юзера.

В августе на бренд Apple подали в суд из-за голосового помощника Siri. Иск зарегистрировал один из жителей Калифорнии, который утверждает, что купертиновцы нарушили действующий в штате закон, который запрещает записывать разговоры без согласия участников.

Кроме того, истец обвиняет Apple во лжи конгрессу США, когда она давала письменные показания о своей политике приватности. Тогда у компании спросили, может ли iPhone записывать разговоры владельца без предварительного четкого аудио-триггера. Apple ответила, что для включения микрофона требуется команда «Привет, Siri» (англ. Hey Siri).

Тем не менее, в иске говорится о том, что Siri становится активной «буквально от чего угодно», включая звук молнии или взмах руки.

Вскоре после того, как эта история попала в прессу, Apple заявила о приостановлении программы контроля качества Siri, а также разрешила пользователям самим выбирать, предоставлять свои записи для анализа или нет.