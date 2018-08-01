Экс-президент «Спартака» назвал Смолова позором российского футбола

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление нападающего сборной России Федора Смолова на чемпионате мира 2018 года.

«В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего. Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

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Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было. Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он единственный человек, который вообще не понял, куда попал», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Также эксперт поделился мнением о ДТП с участием форварда.

«Ничего удивительного. Человеку стоит больше думать о футболе и о спортивном режиме», — отметил Червиченко.

ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.