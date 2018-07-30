Участники акции Pussy Riot были задержаны сразу после 15 суток ареста

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Участники акции Pussy Riot были задержаны сразу после отбытия 15 суток административного ареста, сообщает «Советский спорт».

«В ОВД «Лужники» сообщают, что появился приказ оставить нас на ночь — до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют», — написал Петр Верзилов.

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Во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму.

Ранее суд оштрафовал продюсера Pussy Riot за ношение полицейской формы.