Участники акции Pussy Riot были задержаны сразу после 15 суток ареста
Участники акции Pussy Riot были задержаны сразу после отбытия 15 суток административного ареста, сообщает «Советский спорт».
«В ОВД «Лужники» сообщают, что появился приказ оставить нас на ночь — до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют», — написал Петр Верзилов.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму.
Ранее суд оштрафовал продюсера Pussy Riot за ношение полицейской формы.
В ОВД Лужники сообщают, что приказ оставить нас на ночь - до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 30 июля 2018 г.