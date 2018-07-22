Футбольные ассоциации России и Японии в дни ЧМ подписали соглашение о сотрудничестве

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Футбольные ассоциации России и Японии в дни проведения чемпионата мира по футболу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин.

«Чемпионат мира по футболу, безусловно, позитивно прозвучал для российско-японских отношений в целом. Многие болельщики из Японии посетили Россию во время мундиаля.

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В качестве почетного гостя с японской стороны Россию в связи с чемпионатом мира посетила ее высочество принцесса Хисако Такамадо, являющаяся почетным председателем Японской футбольной ассоциации», — сказал дипломат.

Также он сообщил, что в дни чемпионата Россию посетил глава агентства по спорту Японии.

«В ходе его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между футбольными ассоциациями наших стран», — добавил Галузин.

Ранее сообщалось, что сборную Японии по футболу возглавит наставник молодежной команды.