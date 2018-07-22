Футбольные ассоциации России и Японии в дни ЧМ подписали соглашение о сотрудничестве
Футбольные ассоциации России и Японии в дни проведения чемпионата мира по футболу подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.
Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин.
«Чемпионат мира по футболу, безусловно, позитивно прозвучал для российско-японских отношений в целом. Многие болельщики из Японии посетили Россию во время мундиаля.
В качестве почетного гостя с японской стороны Россию в связи с чемпионатом мира посетила ее высочество принцесса Хисако Такамадо, являющаяся почетным председателем Японской футбольной ассоциации», — сказал дипломат.
Также он сообщил, что в дни чемпионата Россию посетил глава агентства по спорту Японии.
«В ходе его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между футбольными ассоциациями наших стран», — добавил Галузин.
Ранее сообщалось, что сборную Японии по футболу возглавит наставник молодежной команды.