В Оргкомитете «Россия-2018» рассказали о наказании стюардов за акцию Pussy Riot

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о своем отношении к акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира — 2018, а также оценил возможные меры наказания для стюардов, допустивших инцидент.

«Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно. Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию. С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», — приводит слова Сорокина «СЭ».

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Четверо активистов, выбежавших на поле во время матча Франция — Хорватия в полицейской форме, были признаны виновными в «Нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Их приговорили к 15 суткам заключения.

«Будут ли наказаны стюарды, которые их пропустили? Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры. Но с другой стороны — случай уникальный. Тем более, что это был финал турнира. Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», — заключил Сорокин.

Ранее сообщалось, что адвокат обжаловал арест Pussy Riot за акцию на ЧМ-2018.