Карикатура Charlie Hebdo на сборную Франции оказалась фейком

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Карикатура французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo на сборную Франции по футболу оказалась фейком, сообщает «Советский спорт».

В сети появились фотографии обложки, на которой национальная команда изображена в виде обезьян. Однако журналист Мишель Роуз в своем твиттере заявил, что эта карикатура — фейк. Он опубликовал настоящую обложку журнала, на которой действительно была изображена карикатура на сборную Франции. На ней всех футболистов заменил президент страны Эмманюэль Макрон.

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Французы стали чемпионами мира, одолев в финале Хорватию со счетом 4:2.

Ранее французский футболист отреагировал на переход Роналду в «Ювентус».