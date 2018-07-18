На ЧМ-2018 не допустили более 3 тысяч фанатов из других стран

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Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, сколько болельщиков из-за рубежа не были допущены на чемпионат мира — 2018. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более 3 тыс. граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах.

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Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия», — заявил Колокольцев.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера страны Виталия Мутко за вклад в организацию чемпионата мира по футболу.