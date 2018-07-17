Легенда сборной Франции назвал олицетворение современной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/421/11805421/upload-RTX69L13-pic905-895x505-57463.jpg">

Легендарный футболист сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о московском стадионе «Лужники», передает газета «Известия».

«Лужники» приняли финал чемпионата мира — 2018.

«Это великолепный стадион, который заслужил проведения на нем самых важных матчей самого главного турнира планеты. Я был в «Лужниках» до реконструкции, много лет назад. Тогда стадион был очень красивым, но сейчас, когда я приехал сюда по приглашению официального партнера турнира, он стал просто невероятным. Эта арена олицетворяет современную Россию. «Лужники» полностью справились со своей миссией на чемпионате мира», — сказал Трезеге.

Ранее Трезеге назвал ЧМ в России образцовым.