Суд арестовал Петра Верзилова на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018

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Хамовнический суд Москвы арестовал Петра Верзилова и Ольгу Курачеву, участников группы Pussy Riot, на 15 суток, сообщает ТАСС.

Они признан виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

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Также Верзилову и Курачевой запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.

Суд уже назначил такое же наказание участнице Pussy Riot, которая первая выбежала на поле.

В ближайшее время будет рассмотрен административный материал в отношении еще одной участницы акции — Ольги Пахтусовой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее первая из выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 получила 15 суток ареста‍.