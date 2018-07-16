Британское издание включило Черышева в двадцатку лучших игроков ЧМ-2018

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Полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев оказался в двадцатке лучших игроков чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Список лучших футболистов турнира составило издание Daily Star.

Черышев оказался на 20 строчке.

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Полузащитник сыграл в пяти матчах на мундиале и забил четыре мяча.

Первое место в этом списке занял хорватский футболист Лука Модрич. Он был признан ФИФА лучшим игроком турнира.

Вторую и третью строчки заняли французы Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.

Также в списке оказались три игрока сборной Англии: вратарь Джордан Пикфорд и защитники Гарри Магуайр и Киран Триппьер.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018.