Британское издание включило Черышева в двадцатку лучших игроков ЧМ-2018
Полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев оказался в двадцатке лучших игроков чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Список лучших футболистов турнира составило издание Daily Star.
Черышев оказался на 20 строчке.
Полузащитник сыграл в пяти матчах на мундиале и забил четыре мяча.
Первое место в этом списке занял хорватский футболист Лука Модрич. Он был признан ФИФА лучшим игроком турнира.
Вторую и третью строчки заняли французы Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.
Также в списке оказались три игрока сборной Англии: вратарь Джордан Пикфорд и защитники Гарри Магуайр и Киран Триппьер.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018.