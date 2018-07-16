В МИД Италии поставили Россию в пример за организацию ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11840761/RIAN_5592801.HR-pic905-895x505-41098.jpg">

Глава МВД Италии Маттео Сальвини оценил уровень организации и обеспечения безопасности на чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.

«Чемпионат мира был очень красочным и прекрасно организованным. Россия показала эффективность и определенную свежесть всему миру... При этом сегодня есть действительно важные вопросы: экономика и безопасность. И здесь Россия показала хороший пример всему миру», — сказал он.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее наставник сборной Хорватии поздравил Россию с «образцовым» ЧМ-2018.