Голодец заявила о преодолении стереотипов благодаря ЧМ-2018

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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец выразила мнение, что чемпионат мира — 2018 поменял представление о России за рубежом. Ее слова передает ТАСС.

«Весь мир изменил мнение о нашей стране. К нам приехали более 700 тысяч болельщиков из разных стран, и это тот случай, когда были преодолены стереотипы. Такая народная, социальная история фактически вошла в противоречие с тем, что навязывается за рубежом как представление о России», — заявила она.

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Также вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма отметила, что Россия получает благодарности за организацию мундиаля.

«Сейчас мы каждый день получаем благодарности от руководителей команд, от представителей посольств. Это очень трогательно», — заключила она.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Голодец поделилась мнением о скандале с Домагоем Видой.