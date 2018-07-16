Во Франции при праздновании победы на ЧМ по футболу погибли два человека

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Во Франции во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира — 2018 погибли два человека, есть тяжело раненные, сообщает «Советский спорт».

По информации Le Monde, 42-летний мужчина в городе Анси прыгнул в канал с низким уровнем воды. Он ударился затылком и погиб. Другой инцидент со смертельным исходом произошел в Сен-Феликсе, где мужчина на машине врезался в дерево, празднуя победу своей сборной.

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Также стало известно о женщине из Сен-Жеуара, которая каталась с друзьями на тракторе, отмечая чемпионство Франции, и упала на землю. Болельщица оказалась под колесами транспортного средства, сейчас она в критическом состоянии.

Отмечается, что по всей Франции прошли массовые беспорядки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы, десятки человек арестованы.

Ранее сообщалось, что Мону Лизу «переодели» в форму сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018.