Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ‍

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Финальный матч чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Хорватии прервался из-за выбежавших на поле болельщиков, сообщает RT.

Как оказалось позднее, сорвавшими игру были участники феминистской панк-рок группы Pussy Riot. Об этом написано в официальном аккаунте музыкального коллектива.

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Акцию Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию финального поединка.

Ранее сообщалось, что во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали болельщики.