Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ
Финальный матч чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Хорватии прервался из-за выбежавших на поле болельщиков, сообщает RT.
Как оказалось позднее, сорвавшими игру были участники феминистской панк-рок группы Pussy Riot. Об этом написано в официальном аккаунте музыкального коллектива.
Реклама
Акцию Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию финального поединка.
Ранее сообщалось, что во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали болельщики.
МОЛНИЯ! Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале Чемпионата Мира по футболу: "Миллиционер вступает в игру" на поле Чемпионата Мира! https://t.co/sfYG9oyoDb pic.twitter.com/0jYVIZKdyC— ���������� �������� (@pussyrrriot) 15 июля 2018 г.