Сборная Англии поблагодарила Россию за ЧМ-2018
Сборная Англии по футболу покинула Россию в связи с прекращением выступления на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
Официальный твиттер «трех львов» опубликовал запись, в которой англичане поблагодарили страну-хозяйку за мундиаль.
«Спасибо, Россия. Время отправляться домой», — говорится в сообщении.
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Подопечные Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 проиграли команде Бельгии в матче за третье место.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018.
Thank you, Russia. Time to head home. #threelions pic.twitter.com/6RxZUqCVKS— England (@England) 15 июля 2018 г.