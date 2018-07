Сборная Англии поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу покинула Россию в связи с прекращением выступления на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Официальный твиттер «трех львов» опубликовал запись, в которой англичане поблагодарили страну-хозяйку за мундиаль.

«Спасибо, Россия. Время отправляться домой», — говорится в сообщении.

Подопечные Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 проиграли команде Бельгии в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018.

Thank you, Russia. Time to head home. #threelions pic.twitter.com/6RxZUqCVKS