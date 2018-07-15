Инфантино: все мы влюбились в Россию за время проведения ЧМ-2018

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время символической церемонии передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира в 2022 году подвел итоги мирового первенства в России.

«Футбол — это страсть, эмоции, любовь, единство. И все те чувства, та позитивная энергия, которые мы испытывали, мы передадим в Катар. Мы все влюбились в Россию, и я абсолютно уверен, что мы также через четыре года влюбимся в Катар», — сказал Инфантино в эфире канала «Россия 24».

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Ранее Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу.