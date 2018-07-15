Двукратный чемпион мира оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2018
Двукратный чемпион мира Кафу оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России, передает газета «Известия».
«Мы все ожидали увидеть Бразилию в финале как минимум. Произошло что-то ужасное, поэтому «селесао» сыграли хуже, чем хотелось бы болельщикам», — заявил Кафу.
Также экс-футболист попробовал найти причины провала пентакампеонов.
«Замечу, что после чемпионата мира 2014 года в Бразилии наша сборная прилично изменилась, что также повлияло на результат, но ни в коем случае не служит оправданием. Если говорить очень грубо, то нас обыграла тактически более подготовленная и эмоционально более настроенная команда», — заключил бразилец.
Бразилия уступила Бельгии в четвертьфинале турнира.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.