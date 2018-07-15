Кафу спрогнозировал ход игры в финале ЧМ-2018

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Бывший защитник сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу спрогнозировал ход игры в финале чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Хорватии, передает газета «Известия».

«Франция играет очень хорошо, но Хорватия показывает чудовищно везучий футбол. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть установка дотягивать до дополнительного времени. Я знаю точно, что в решающем матче никто не будет рисковать. Мы не увидим открытого футбола с обилием забитых мячей», — сказал Кафу.

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Финал состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее чемпион Европы — 1998 поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.