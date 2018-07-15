Дрогба: ЧМ-2018 развеял все стереотипы о России

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Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился своими впечатлениями о чемпионате мира по футболу в России, передает RT.

«Когда ты игрок, то сложно прочувствовать атмосферу чемпионата мира, это происходит только во время матча. А сейчас я уже болельщик. Для меня это очень-очень классный чемпионат мира. Россияне источают очень позитивную энергию, что стало сюрпризом для многих. У многих были предубеждения, но футбол разбивает стереотипы», — заявил Дрогба.

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Чемпионат мира завершится 15 июля игрой между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что британский журналист сожалеет об искаженном образе России.