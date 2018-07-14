Тренер сборной Англии поблагодарил Россию за теплый прием

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/11838973/RIAN_5566284.HR-pic905-895x505-7919.jpg">

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об организации чемпионата мира 2018 года.

«Все в России было организовано на высшем уровне, для нас были созданы все условия. Волонтеры и болельщики очень тепло принимали нас в каждом из российских городов.

Реклама

Много говорилось об отношениях между странами, но на личном уровне, когда мы общались с россиянами, все было превосходно», — приводит слова Саутгейта ТАСС.

«Такого же мнения и английские болельщики. Лучшего опыта быть и не могло. Мы бы хотели поблагодарить вас за это», — отметил специалист.

Сборная Англии заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года. В матче за бронзовые награды, который прошел в Санкт-Петербурге, родоначальники футбола проиграли команде Бельгии со счетом 0:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.