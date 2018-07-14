Черчесова разозлил вопрос немецких журналистов о допинге
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул интервью для немецкого издания Der Spiegel, когда журналисты задали вопрос о применении допинга игроками национальной команды, сообщает Sport24.
«Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, и я дам вам ответ», — сказал Черчесов и вышел из комнаты.
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Отмечается, что наставник национальной команды согласился продолжить разговор после длительной беседы.
«Россию не интересует, что вы думаете», — ответил на вопрос немцев Черчесов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что все допинг-пробы на чемпионате мира — 2018 по футболу дали отрицательный результат.