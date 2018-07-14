Сорокин: система допинг-тестирования сработала прекрасно

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил уровень системы допинг-тестирования на чемпионате мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Допинг — это наш любимый вопрос. Система тестирования сработала прекрасно, без каких-либо сложностей.

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Еще пять лет назад мы знали, что ФИФА берет на себя всю административную функцию. Было взято около двух тысяч допинг-тестов, ни один не показал положительного результата», — заявил Сорокин на пресс-конференции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что на стадионах чемпионата мира 2018 года не было зафиксировано ни одного инцидента во время проведения матчей.