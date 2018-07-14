Модрич: готов обменять все свои трофеи на Кубок ЧМ-2018
Хавбек сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу в России, в котором его команда сыграет против Франции, передает «Советский спорт».
«Никто не ожидал, что хорваты выйдут в финал турнира, но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы одержать победу в решающем матче мундиаля. Я бы охотно обменял все трофеи, которые завоевал в своей карьере, на Кубок мира. Мы готовы дать бой Франции», — передает слова полузащитника официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
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Финал мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.