Тренер сборной Англии: за нами на ЧМ-2018 ухаживали выше всяких похвал

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

«Они передохнут с психологической точки зрения, а в плане физики не думаю, что у них будут проблемы. Парни в отличной форме. Когда я играл в сборной, у нас не было таких проблем в 1996-м и 1998-м, тренировки же тоже проводят не просто так, а с умом, просчитывая нагрузки.

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Гостиницы, стадионы, переезды — это мелочи, если все продумано. Хотя, должен отметить, за нами здесь ухаживали выше всяких похвал», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче за третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля, встретятся сборные Англии и Бельгии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.