Отец Черышева: Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну
Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал слова телеведущей и певицы Ольги Бузовой о желании выйти замуж за футболиста.
«Телеведущая Ольга Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы.
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Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает, по-другому к этому относится», — цитирует Черышева Sm-news.ru.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).