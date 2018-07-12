Отец Черышева: Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну

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Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал слова телеведущей и певицы Ольги Бузовой о желании выйти замуж за футболиста.

«Телеведущая Ольга Бузова не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы.

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Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает, по-другому к этому относится», — цитирует Черышева Sm-news.ru.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).