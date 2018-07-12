Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана
Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами арбитра назначены его соотечественники Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури.
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Резервным судьей выступит сенегалец Маланг Дьедиу, а резервным ассистентом — его соотечественник Джибриль Камара.
Матч Англия — Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее аргентинский арбитр Нестор Питана был назначен главным судьей на матч финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии.