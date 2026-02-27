Размер шрифта
В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электричества

В Харькове и области начали применять графики аварийных отключений электричества
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Графики аварийных отключений электричества начали применяться в Харькове и Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании «Харьковоблэнерго».

«В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

По данным компании «Укрэнерго», в настоящее время на большей части территории Украины действуют аварийные отключения электричества.

22 февраля в «Укрэнерго» сообщили, что после удара Вооруженных сил РФ несколько регионов Украины остались без электричества. По данным компании, часть жителей Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областей оказалась без электроснабжения. Также ресурса не было на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения.

 
