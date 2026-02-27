Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Кремле подтвердили мартовский визит премьер-министра Пакистана в Москву

Песков: визит премьера Пакистана Шарифа в Москву действительно готовится
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве идет подготовка к официальному визиту премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, точные даты приезда которого будут обнародованы позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Да, такие контакты действительно готовятся», — ответил он на вопрос о том, остается ли в силе анонсированный ранее план приезда главы пакистанского правительства в Россию.

Когда журналисты попросили Пескова уточнить, актуальны ли сведения о том, что Шехбаз Шариф приедет в РФ в период с 3 по 5 марта, представитель Кремля пообещал предоставить точную информацию ближе к делу.

«Мы по точным датам дадим информацию чуть позже, как мы это делаем обычно», — заверил представитель Кремля.

О запланированном на следующую неделю приезде Шехбаза Шарифа в Москву сообщил глава пакистанского сенатского комитета по обороне Мушахид Хусейн Сайед. Заявление по этому поводу он сделал 27 февраля на медиафоруме Москва — Исламабад.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на источник писали, что Шариф может посетить Москву 3-4 марта.

Пакистанское посольство в Москве подтвердило журналистам, что визит премьер-министра страны запланирован на март. Песков, комментируя эту информацию, назвал разговоры о прибытии Шарифа и его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным преждевременными.

Ранее Шариф осудил украинскую атаку на резиденцию Путина.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!