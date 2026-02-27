В Кремле подтвердили мартовский визит премьер-министра Пакистана в Москву

В Москве идет подготовка к официальному визиту премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, точные даты приезда которого будут обнародованы позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Да, такие контакты действительно готовятся», — ответил он на вопрос о том, остается ли в силе анонсированный ранее план приезда главы пакистанского правительства в Россию.

Когда журналисты попросили Пескова уточнить, актуальны ли сведения о том, что Шехбаз Шариф приедет в РФ в период с 3 по 5 марта, представитель Кремля пообещал предоставить точную информацию ближе к делу.

«Мы по точным датам дадим информацию чуть позже, как мы это делаем обычно», — заверил представитель Кремля.

О запланированном на следующую неделю приезде Шехбаза Шарифа в Москву сообщил глава пакистанского сенатского комитета по обороне Мушахид Хусейн Сайед. Заявление по этому поводу он сделал 27 февраля на медиафоруме Москва — Исламабад.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на источник писали, что Шариф может посетить Москву 3-4 марта.

Пакистанское посольство в Москве подтвердило журналистам, что визит премьер-министра страны запланирован на март. Песков, комментируя эту информацию, назвал разговоры о прибытии Шарифа и его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным преждевременными.

Ранее Шариф осудил украинскую атаку на резиденцию Путина.