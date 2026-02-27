Стало известно о задержании основателя медиахолдинга Readovka

Основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет. Компания также не комментировала информацию.

«Журналист был вызван на допрос 25 февраля по делу о мошенничестве в особо крупном размере и помещен в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит меру пресечения», — говорится в посте.

В 13:55 мск холдинг в своем Telegram-канале опубликовал обращение.

«Алексей Костылев являлся основателем холдинга «Ридовка». Мы ценим его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде. Мы благодарны ему за многолетнюю совместную работу. Он многое дал нашей команде в профессиональном и человеческом плане. Важно отметить, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что издания не прекращали работу, следственным органам предоставили все необходимые данные для расследования уголовного дела.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.