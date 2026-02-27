На Чукотке охотник принял людей за оленей и открыл по ним огонь

На Чукотке перед судом предстанет 40-летний житель села Кеперей, который по ошибке выстрелил в мужчин, приняв их за оленей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Инцидент произошел в январе 2026 года в тундре примерно в 30 км от села Кеперей. Обвиняемый выехал на охоту на снегоходе. Из-за плохой видимости он заметил впереди силуэты и принял их за оленей.

Охотник достал карабин и произвел два выстрела. Одним из них он ранил 42-летнего мужчину, ехавшего на другом снегоходе, мужчина получил пулю в живот. Его удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

