На Чукотке охотник принял людей за оленей и открыл по ним огонь

На Чукотке охотник спутал людей с оленями и тяжело ранил мужчину
Александр Кряжев/РИА Новости

На Чукотке перед судом предстанет 40-летний житель села Кеперей, который по ошибке выстрелил в мужчин, приняв их за оленей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Инцидент произошел в январе 2026 года в тундре примерно в 30 км от села Кеперей. Обвиняемый выехал на охоту на снегоходе. Из-за плохой видимости он заметил впереди силуэты и принял их за оленей.

Охотник достал карабин и произвел два выстрела. Одним из них он ранил 42-летнего мужчину, ехавшего на другом снегоходе, мужчина получил пулю в живот. Его удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого петербуржец поссорился с братом из-за квартиры и случайно выстрелил в мать. Двое братьев выясняли отношения из-за жилья. В какой-то момент младший схватился за пистолет и начал стрелять. В результате 31-летний брат получил огнестрельные ранения обоих плеч, еще одна пуля попала в плечо матери. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Приморье школьник выстрелил в лицо товарищу из винтовки.

 
