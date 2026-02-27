В России оценили опасность «ядерного зонтика» Франции

Правительство Франции достаточно давно предлагает своим европейским партнерам разместить на их территории ядерное оружие, и особенно это стало популярно в связи с истерией по поводу надвигающейся войны с Россией. Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Сергей Федоров.

«Я предполагаю, что [президент Франции Эммануэль] Макрон продолжит следовать тренду на антироссийскую истерию и в своем выступлении о ядерной стратегии Франции продолжит пугать европейцев грозящей войной с Россией. Французы действительно могут разместить часть своего ядерного арсенала в других странах Евросоюза и таким образом расширить ядерный зонтик», — сказал политолог.

Несомненно, расширение «ядерного зонтика» по территории Евросоюза усилит угрозу в отношении России, отметил Федоров.

«Любое приближение ядерного оружия к российским границам уменьшает и время его доставки при возможном конфликте. Поэтому это предложение действительно будет представлять опасность для нас. Для самого Макрона же сейчас сложилась очень удобная ситуация, чтобы поддержать военный имидж Франции в Европе, так что он этот шанс не упустит», — заключил эксперт.

В Европейском союзе рассчитывают, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о французской атомной стратегии 2 марта представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на всю Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.