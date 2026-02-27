В Ростовской области отразили атаку ракетную атаку ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на ул. Циолковского произошло частичное разрушение балкона», — написал он.
По его словам, в квартире, предположительно, находилась женщина. Уточняется информация о последствиях атаки ВСУ. На текущий момент информации о пострадавших нет, отметил глава региона.
23 февраля Слюсарь сообщил, что в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах были уничтожены украинские беспилотники.
21 февраля стало известно, что силы ПВО отразили атаку в Каменске-Шахтинском и еще пяти районах Ростовской области.
Ранее военный эксперт высказался об атаках ВСУ на южные регионы России.