Тренер фигуристки Петросян назвал Олимпиаду-2026 «праздником не для нас»

Хореограф Глейхенгауз: на Олимпиаде-2026 мы были как в гостях

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, который на зимних Олимпийских играх был аккредитованным тренером фигуристки Аделии Петросян, в интервью Sport24 заявил, что чусвтвовал себя немного лишним в олимпийской деревне.

По его словам, из-за нейтрального статуса ему не удалось полноценно насладиться олимпийской атмосферой.

«Любая Олимпиада — это всегда праздник, эти Игры — не исключение. Просто праздник не наш. Мы здесь немного лишние, то есть нет такого ощущения, как это всегда было, что мы команда. Просто мое внутреннее ощущение такое, что мы были здесь, как в гостях, так скажем», — заявил Глейхенгауз.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выступала на Олимпиаде-2026 с тяжелой травмой спины.