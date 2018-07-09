Хавбек сборной Англии прокомментировал выход команды в полуфинал ЧМ-2018

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Хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиан Дельф прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Лично для меня это была одна из лучших недель в жизни, если не лучшая. Мне удалось провести несколько дней дома и застать рождение своего третьего ребенка. Босс позволил мне ненадолго отлучиться, поэтому вернуться в эту великолепную команду и сразу сыграть несколько минут было абсолютно великолепно», — цитирует Дельфа The Telegraph.

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Сборная Англии сыграет против Хорватии 11 июля в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Англии сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.