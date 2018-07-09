Наставник сборной Хорватии опасается Стерлинга перед 1/2 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич опасается вингера сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга перед матчем 1/2 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
«Я бы не сказал, что у них есть какое-то слабое место, которое бросается в глаза — они в полуфинале, и это говорит само за себя. В тех матчах, которые я видел, они показали себя командой, которая играет в прямолинейный футбол и которая очень быстра. Они очень хороши при стандартах, а их высокие игроки опасны при угловых», — передает слова Далича Sky Sports.
Также специалист отметил атакующий потенциал Стерлинга.
«Думаю, Рахим Стерлинг — важный игрок, потому что он действительно быстр, а его связка с Гарри Кейном действительно опасна», — заключил Далич.
Матч между сборными Англии и Хорватии пройдет 11 июля в Москве.
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Ранее стало известно, что ключевой игрок сборной Хорватии не сыграет против Англии на ЧМ-2018.