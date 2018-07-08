Английские фанаты отпраздновали победу над Швецией в магазине IKEA

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Английские фанаты отпраздновали победу сборной своей страны над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2018 в магазине шведской мебели, сообщает «Советский спорт».

На видеозаписи, опубликованной на Youtube-канале The laughing factory, болельщики напевают известную фанатскую песню «It's coming home», а также прыгают на кроватях и диванах.

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Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Швеции, которая прошла в Самаре 7 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Хорватии устроили мероприятие в поддержку национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России и стали виновниками пожара на острове Любви.